Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 15: Familie Scheller aus Drochtersen
Bei einem Wohnungsbrand hat Familie Scheller vor zwei Jahren ihre gesamte Existenz verloren. Ihre neue Wohnung haben sie überstürzt bezogen und nur sporadisch eingerichtet. Geld für Möbel hat die Familie nicht und alles was, sie besitzt, wurde ihnen von Freunden und Bekannten geschenkt. In der Küche sticht das "Möbel-Sammelsurium" besonders ins Auge. Gemütlichkeit und Stauraum? Fehlanzeige ...
