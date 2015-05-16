Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 16.05.2015
Ehepaar Noack aus Köln

Ehepaar Noack aus KölnJetzt kostenlos streamen

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 2: Ehepaar Noack aus Köln

25 Min.Folge vom 16.05.2015

Andrea ist eine notorische Sammlerin und kann nichts wegwerfen. Darunter leidet ihr Lebensgefährte Achim, denn das Wohnzimmer ist ein wildes, kunterbuntes Sammelsurium. Die zweite große Baustelle ist die Küche: Diese ist uralt, fällt auseinander und ist mehr Ablage- als Kochplatz. Andrea weiß, dass sie in ihrem Leben und in ihrer Wohnung aufräumen muss und holt sich den Umbauexperten zur Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
SAT.1 GOLD

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Alle 1 Staffeln und Folgen