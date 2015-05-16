Staffel 2Folge 2vom 16.05.2015
Ehepaar Noack aus Köln
Andrea ist eine notorische Sammlerin und kann nichts wegwerfen. Darunter leidet ihr Lebensgefährte Achim, denn das Wohnzimmer ist ein wildes, kunterbuntes Sammelsurium. Die zweite große Baustelle ist die Küche: Diese ist uralt, fällt auseinander und ist mehr Ablage- als Kochplatz. Andrea weiß, dass sie in ihrem Leben und in ihrer Wohnung aufräumen muss und holt sich den Umbauexperten zur Hilfe.
