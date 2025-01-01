Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Das neue Schuljahr

WarnerStaffel 2Folge 1
Das neue Schuljahr

Folge 1: Das neue Schuljahr

21 Min.

Frankie will es einfach nicht gelingen, die Oberhand über Haushalt und Kinder zu gewinnen: Die gesamte Familie Heck verschläft bereits am ersten Schultag und das Chaos könnte größer nicht sein. Zu allem Überdruss hat Brick mit einer neuen Lehrerin zu kämpfen, die seine Eigenheiten weder gewohnt ist, noch vorhat, diese in Zukunft hinzunehmen.

