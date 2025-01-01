The Middle
Folge 1: Das neue Schuljahr
21 Min.
Frankie will es einfach nicht gelingen, die Oberhand über Haushalt und Kinder zu gewinnen: Die gesamte Familie Heck verschläft bereits am ersten Schultag und das Chaos könnte größer nicht sein. Zu allem Überdruss hat Brick mit einer neuen Lehrerin zu kämpfen, die seine Eigenheiten weder gewohnt ist, noch vorhat, diese in Zukunft hinzunehmen.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen