The Middle
Folge 4: Der Steinbruch
21 Min.
Axl wird aufgrund von mehrmaligen Schuleschwänzens suspendiert. Als er das als Chance nützt, nur daheim herumzulümmeln, platzt Mike der Kragen. Er beschließt, seinem Sohn eine Lehre zu erteilen und nimmt ihn kurzerhand mit in den Steinbruch. Zu Mikes Entsetzen gefällt es Axl dort aber so sehr, dass er in Erwägung zieht, dafür die Schule zu schmeißen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen