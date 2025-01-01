Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der Steinbruch

Staffel 2Folge 4
Der Steinbruch

Der SteinbruchJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 4: Der Steinbruch

21 Min.

Axl wird aufgrund von mehrmaligen Schuleschwänzens suspendiert. Als er das als Chance nützt, nur daheim herumzulümmeln, platzt Mike der Kragen. Er beschließt, seinem Sohn eine Lehre zu erteilen und nimmt ihn kurzerhand mit in den Steinbruch. Zu Mikes Entsetzen gefällt es Axl dort aber so sehr, dass er in Erwägung zieht, dafür die Schule zu schmeißen.

