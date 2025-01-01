The Middle
Folge 17: Die Mathestunde
21 Min.
Frankie ist entsetzt: Bricks Mathematik-Lehrerin Ms. Rinsky hat es gewagt, dem Musterschüler eine schlechte Note zu geben. Als Frankie Ms. Rinsky erklärt, dass sie Brick nicht bei den Hausaufgaben helfen könne, ruft diese kurzerhand eine Mathe-Stunde für Eltern auf den Plan.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen