Die Heck-Männer

Staffel 2Folge 9
Folge 9: Die Heck-Männer

21 Min.

Thanksgiving steht vor der Tür. Als Frankie erfährt, dass ihre Mutter absagen muss, versucht sie Mike dazu zu überreden, seinen etwas unnahbaren Vater zum Fest einzuladen. Als er sich dann endlich dazu durchringen kann, findet er heraus, dass sein Vater schon seit mehreren Wochen mit Hüftproblemen im Krankenhaus liegt.

