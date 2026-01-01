The Middle
Folge 9: Die Heck-Männer
21 Min.
Thanksgiving steht vor der Tür. Als Frankie erfährt, dass ihre Mutter absagen muss, versucht sie Mike dazu zu überreden, seinen etwas unnahbaren Vater zum Fest einzuladen. Als er sich dann endlich dazu durchringen kann, findet er heraus, dass sein Vater schon seit mehreren Wochen mit Hüftproblemen im Krankenhaus liegt.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen