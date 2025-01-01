The Middle
Folge 15: Der neue Freund
21 Min.
Mike verbietet Sue einen nicht jugendfreien Film im Kino anzusehen, was diese aber erst recht dazu bringt, sich in den Saal zu schleichen. Währenddessen macht sich Frankie Sorgen um Brick: Aufgrund seiner Eigenheiten fällt es ihm schwer, Freunde zu finden. Frankie beschließt deshalb, ihm diesbezüglich unter die Arme zu greifen. Axl will ein Musikvideo drehen und versucht dafür heimlich seine schöne Biologie-Lehrerin zu filmen.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen