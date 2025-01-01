The Middle
Folge 3: Das Windel-Fiasko
21 Min.
Brick ist entsetzt: Seine Mutter Frankie hat ihm all die Jahre Lügengeschichten erzählt, wie zum Beispiel, dass man keine Wassermelonenkerne essen darf, da sonst eine neue Melone im Bauch heranwächst. Brick ist fest entschlossen, alle Legenden auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Währenddessen muss Frankie feststellen, dass sie älter wird: Allein vom harmlosen Bücken bekommt sie einen Hexenschuss.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen