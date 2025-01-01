Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Das einfache Weihnachtsfest

Staffel 2Folge 10

Folge 10: Das einfache Weihnachtsfest

21 Min.

Bald ist Weihnachten und Frankie kann es kaum erwarten, die ganze Familie um sich zu haben: Auch ihre Eltern Pat und Tag haben sich angekündigt. Nachdem die Kinder den Großeltern nie genug Dankbarkeit entgegenbringen, beschließt Frankie, Geschenke dieses Jahr schlichtweg zu streichen.

