The Middle
Folge 8: Die falsche Freundin
21 Min.
Sue hat in Shannon eine neue Freundin gefunden. Als diese sie nicht zu einer Pyjamaparty einlädt, stellt sich heraus, dass Shannon es nicht allzu ernst zu meinen scheint und es darauf abgesehen hat, Sue nur auszunutzen. Als Mike das mitbekommt, gerät er in Rage und setzt sich für seine Tochter ein.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen