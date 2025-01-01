The Middle
Folge 20: Die königliche Hochzeit
21 Min.
Mike und seine Kollegen im Steinbruch randalieren. Ihr Boss musste Kürzungen vornehmen, weshalb er die eine Sache gestrichen hat, die allen am meisten am Herzen liegt: kostenlose Brezeln. In der Zwischenzeit stattet Frankie das Haus mit Fanartikeln der royalen Hochzeit aus und kauft für das Großereignis sogar einen neuen Fernseher.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen