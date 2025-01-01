Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der Frühjahrsputz

Der Frühjahrsputz

The Middle

Folge 18: Der Frühjahrsputz

21 Min.

Brick ist jetzt schon erfolgreicher Geschäftsmann: Er eröffnet einen nachbarschaftlichen Informations-Stand und gibt Ratschläge für einen Dollar, was sich als ziemlich lukrativ erweist. In der Zwischenzeit wollen Frankie und Mike die Semesterferien nutzen, um das Haus auszumisten. Doch nicht alles, was sich in den 20 Jahren angesammelt hat, bringt positive Erinnerungen mit sich.

The Middle
The Middle

The Middle

