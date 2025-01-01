The Middle
Folge 18: Der Frühjahrsputz
21 Min.
Brick ist jetzt schon erfolgreicher Geschäftsmann: Er eröffnet einen nachbarschaftlichen Informations-Stand und gibt Ratschläge für einen Dollar, was sich als ziemlich lukrativ erweist. In der Zwischenzeit wollen Frankie und Mike die Semesterferien nutzen, um das Haus auszumisten. Doch nicht alles, was sich in den 20 Jahren angesammelt hat, bringt positive Erinnerungen mit sich.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen