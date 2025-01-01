Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der Super Bowl

Staffel 2Folge 13
Der Super Bowl

The Middle

Folge 13: Der Super Bowl

21 Min.

Der Super Bowl steht an und Mike versucht, Brick Football schmackhaft zu machen. Als dieser sich mit den Regeln vertraut macht, um mitreden zu können, ist Mike ganz aus dem Häuschen. Axl ist weniger glücklich darüber, war doch Football immer die Verbindung zwischen Mike und ihm. Währenddessen nimmt Mr. Ehlert Frankie mit zu einem Manager-Seminar, woraus sie schließt, dass ihre Karriere nun steil bergauf geht.

