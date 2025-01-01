The Middle
Folge 13: Der Super Bowl
21 Min.
Der Super Bowl steht an und Mike versucht, Brick Football schmackhaft zu machen. Als dieser sich mit den Regeln vertraut macht, um mitreden zu können, ist Mike ganz aus dem Häuschen. Axl ist weniger glücklich darüber, war doch Football immer die Verbindung zwischen Mike und ihm. Währenddessen nimmt Mr. Ehlert Frankie mit zu einem Manager-Seminar, woraus sie schließt, dass ihre Karriere nun steil bergauf geht.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen