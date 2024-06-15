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The Middle

Der Austauschschüler

WarnerStaffel 2Folge 5vom 15.06.2024
Der Austauschschüler

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The Middle

Folge 5: Der Austauschschüler

21 Min.Folge vom 15.06.2024

Familie Heck bekommt einen japanischen Austauschschüler. Was kann es besseres geben, als einem aufgeschlossenen, kulturbegeisterten Fremden, Einblick in die amerikanische Mittelschicht zu gewähren? Doch es kommt alles anders: Der Schüler zeigt weder Interesse an westlicher Kultur noch am Familienleben der Hecks.

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