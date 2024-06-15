The Middle
Folge 5: Der Austauschschüler
21 Min.Folge vom 15.06.2024
Familie Heck bekommt einen japanischen Austauschschüler. Was kann es besseres geben, als einem aufgeschlossenen, kulturbegeisterten Fremden, Einblick in die amerikanische Mittelschicht zu gewähren? Doch es kommt alles anders: Der Schüler zeigt weder Interesse an westlicher Kultur noch am Familienleben der Hecks.
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen