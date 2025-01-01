The Middle
Folge 11: Die Revolution
21 Min.
Eigentlich lassen sich Axl, Sue und Brick nur von ihren Eltern bedienen. Irgendwann wird es Mike und Frankie aber zu bunt: Sie wollen die Herrschaft über das Haus der Hecks wieder an sich reißen. Anstatt nur auf dem Sofa rumzulungern, sollen die Kinder ihre Zeit sinnvoll nutzen. Allzu begeistert sind die Sprösslinge von dieser Wende jedoch nicht.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen