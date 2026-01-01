The Middle
Folge 19: Das Vermächtnis
21 Min.
Brick fühlt sich gedemütigt: Er muss die abgetragenen Klamotten seines Cousins tragen. Währenddessen hat Mike die Schnauze voll von Axls Unordnung: Überall im Haus lässt er seine Schmutzwäsche herumliegen. Kurzerhand verbietet er ihm, am wichtigsten Basketballspiel der Saison teilzunehmen.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen