The Middle
Folge 14: Der zweite Valentinstag
21 Min.
Axl sucht ein Valentinsgeschenk für seine neue Freundin und bittet seine Mutter um Hilfe. Frankie sieht das als großen Vertrauensbeweis und könnte glücklicher nicht sein. Sue versucht mit allen Mitteln herauszufinden, wer der Junge war, den sie an Halloween geküsst hat. Auch Brick ist verliebt und arbeitet fieberhaft an einem Plan, seine Auserwählte zu beeindrucken. Bis ihm Mike dazwischen funkt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen