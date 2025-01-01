Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 14
21 Min.

Axl sucht ein Valentinsgeschenk für seine neue Freundin und bittet seine Mutter um Hilfe. Frankie sieht das als großen Vertrauensbeweis und könnte glücklicher nicht sein. Sue versucht mit allen Mitteln herauszufinden, wer der Junge war, den sie an Halloween geküsst hat. Auch Brick ist verliebt und arbeitet fieberhaft an einem Plan, seine Auserwählte zu beeindrucken. Bis ihm Mike dazwischen funkt.

