The Middle
Folge 12: Der Nebenjob
21 Min.
Frankie macht einen Abstecher in die Parfümerie, um ihr Make-Up aufzufrischen, lässt sich aber dazu hinreißen, eine Augen-Creme zu kaufen. Mike ist außer sich, als die Kreditkartenabrechnung offenbart, dass die Tube 200 Dollar gekostet hat. In der Zwischenzeit muss Axl anhand einer Baby-Puppe beweisen, dass er Vater-Qualitäten hat.
The Middle
