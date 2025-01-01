The Middle
Folge 2: Das Homecoming
21 Min.Ab 6
Eigentlich haben Frankie und Mike nicht oft Grund, auf ihre Kinder stolz zu sein, doch dann geschieht das Unfassbare: Axl schafft es in die Football-Mannschaft. Die Eltern sind ganz aus dem Häuschen, wäre da nicht Sophies Langstreckenlauf, der am selben Tag wie das Spiel stattfindet. Frankie versucht alles, um ihren Sohn nicht enttäuschen zu müssen.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
