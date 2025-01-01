Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Das Homecoming

WarnerStaffel 2Folge 2
Das Homecoming

The Middle

Folge 2: Das Homecoming

21 Min.Ab 6

Eigentlich haben Frankie und Mike nicht oft Grund, auf ihre Kinder stolz zu sein, doch dann geschieht das Unfassbare: Axl schafft es in die Football-Mannschaft. Die Eltern sind ganz aus dem Häuschen, wäre da nicht Sophies Langstreckenlauf, der am selben Tag wie das Spiel stattfindet. Frankie versucht alles, um ihren Sohn nicht enttäuschen zu müssen.

Warner
