The Middle
Folge 16: Die Flugreise
21 Min.
Sue kann es kaum fassen: Sie gewinnt einen Trip nach New York City. Leider nicht für sich alleine, handelt es sich doch um eine Reise für die ganze Familie. Und so kommt es, wie es kommen muss und das Chaos nimmt seinen Lauf.
