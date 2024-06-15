The Middle
Folge 21: Der zweite Muttertag
21 Min.Folge vom 15.06.2024
Muttertag steht an und Mike hat sich etwas ganz Besonderes überlegt: Er schenkt seiner Ehefrau einen familienfreien Tag. Ohne Kinder, ohne ihn und ohne Verpflichtungen. Ob Frankie den Tag genießen kann, wohlwissend, dass ohne sie nichts so richtig läuft?
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen