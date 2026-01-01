The Middle
Folge 22: Der Schulball
21 Min.
Im Hause Heck ist einiges los: Axls Schulball steht an, Sue und ihre Freunde versuchen, in der Hierarchie der Highschool aufzusteigen und Brick versucht sich als Künstler und schreibt gemeinsam mit seinem neuen Freund ein Drehbuch.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
