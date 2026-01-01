The Middle
Folge 23: Die Brücke
20 Min.
Das Schwimmbad der Schule eröffnet demnächst und Axl setzt alles daran, die Stelle als Strandwächter zu bekommen. Dazu muss er sich aber gegen seinen Erzfeind Sean Donahue durchsetzen. Sue versucht unterdessen, einen Bikini für die Eröffnung zu ergattern und treibt damit Frankie, die sie begleitet, zur Weißglut.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen