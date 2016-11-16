Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 16.11.2016
Verbotene Liebe

Verbotene LiebeJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 1: Verbotene Liebe

24 Min.Folge vom 16.11.2016Ab 12

Anja Karstens ist verzweifelt. In letzter Zeit bleibt ihr Mann Torsten nach der Arbeit länger in der Schule. Der Lehrer verstrickt sich in Ausreden und lässt sie mit dem gemeinsamen Baby Louis alleine. Als die 29-Jährige ein sexy Video von einer unbekannten Frau auf dem Handy ihres Mannes findet, beauftragt sie Stefan und Miriam Wolloscheck. Die Detektive nehmen die Ermittlungen auf und schnell stellt sich heraus: Torsten trifft sich tatsächlich mit einem jungen Mädchen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen