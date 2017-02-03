Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 45vom 03.02.2017
Der Fall Michael Krämer

Folge 45: Der Fall Michael Krämer

22 Min.Folge vom 03.02.2017Ab 12

Als Michael (31) seiner großen Liebe Lena (26) einen romantischen Heiratsantrag macht, lässt diese ihn ohne eine Antwort stehen und verschwindet plötzlich. Michael macht sich Sorgen um seine Freundin und beauftragt die Wolloschecks. Die Ermittlungen führen die Detektive nicht nur zu Lena, sondern auch zu einem Mann, der ihren Nachnamen trägt. Ist Michaels Freundin bereits verheiratet oder verbirgt die 26-Jährige ein ganz anderes Geheimnis?

