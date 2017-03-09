Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 52vom 09.03.2017
Der Fall Rafaela Steinweg

Folge 52: Der Fall Rafaela Steinweg

23 Min.Folge vom 09.03.2017Ab 12

Als Rafaela (42) und Gerd Steinweg (43) morgens auf den Hof ihres Gebrauchtwagenhandels kommen, hören sie Hilferufe einer jungen Frau aus dem Kofferraum eines Autos. Rafaela befreit das Mädchen, doch das geht plötzlich grundlos auf Gerd los. Die Wolloschecks nehmen die Ermittlungen auf und finden heraus, dass es sich bei dem Mädchen um die 18-jährige Lara Polus handelt. Beim Überprüfen der Überwachungsvideos aus der Tatnacht werden die Detektive stutzig.

