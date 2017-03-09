Staffel 2Folge 52vom 09.03.2017
Verdächtig
Folge 52: Der Fall Rafaela Steinweg
23 Min.Folge vom 09.03.2017Ab 12
Als Rafaela (42) und Gerd Steinweg (43) morgens auf den Hof ihres Gebrauchtwagenhandels kommen, hören sie Hilferufe einer jungen Frau aus dem Kofferraum eines Autos. Rafaela befreit das Mädchen, doch das geht plötzlich grundlos auf Gerd los. Die Wolloschecks nehmen die Ermittlungen auf und finden heraus, dass es sich bei dem Mädchen um die 18-jährige Lara Polus handelt. Beim Überprüfen der Überwachungsvideos aus der Tatnacht werden die Detektive stutzig.
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12