Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 34vom 17.01.2017
Der Fall Rebecca Klein

Der Fall Rebecca KleinJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 34: Der Fall Rebecca Klein

22 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 12

Als Rebecca (31) von einem Einkauf nach Hause kommt, pfänden Gerichtsvollzieher den Privatbesitz von ihrem Freund Dominik. Der 33-Jährige hat ihr allerdings nicht nur seine Geldprobleme verschwiegen. Die Wolloschecks heften sich an seine Fersen und beobachten Dominik mit einer fremden Frau und einem Kind. Was verbirgt der Landschaftsgärtner vor Rebecca? Für das junge Paar stehen ihre Liebe und die Existenz auf dem Spiel.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen