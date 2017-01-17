Staffel 2Folge 34vom 17.01.2017
Der Fall Rebecca KleinJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 34: Der Fall Rebecca Klein
22 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 12
Als Rebecca (31) von einem Einkauf nach Hause kommt, pfänden Gerichtsvollzieher den Privatbesitz von ihrem Freund Dominik. Der 33-Jährige hat ihr allerdings nicht nur seine Geldprobleme verschwiegen. Die Wolloschecks heften sich an seine Fersen und beobachten Dominik mit einer fremden Frau und einem Kind. Was verbirgt der Landschaftsgärtner vor Rebecca? Für das junge Paar stehen ihre Liebe und die Existenz auf dem Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12