Staffel 2Folge 36vom 19.01.2017
Der Fall Carolin BaumannJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 36: Der Fall Carolin Baumann
23 Min.Folge vom 19.01.2017Ab 12
Teenager Nicki Baumann und ihre Mutter Carolin machen sich große Sorgen um Nickis beste Freundin Hanna Kissler. Ihnen fällt auf, dass Hanna seit Wochen deprimiert und aggressiv ist, ständig die Schule schwänzt und seit neuestem blaue Flecken an den Armen hat. Da Hanna alles abstreitet, und auch ihre Mutter Vera nichts von den Problemen ihrer Tochter wissen will, schaltet Carolin Baumann das Jugendamt und die Wolloschecks ein. Die Detektive ermitteln in Hannas Umfeld.
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Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sat.1