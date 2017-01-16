Staffel 2Folge 33vom 16.01.2017
Der Fall Marcella SchlömerJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 33: Der Fall Marcella Schlömer
23 Min.Folge vom 16.01.2017Ab 12
Marcella Schlömer arbeitet als stellvertretende Filialleiterin in einem kleinen Supermarkt und ist verzweifelt, da sie Opfer von mysteriösen Mobbingattacken am Arbeitsplatz ist. Ständig fehlt Geld in der Kasse und die alleinerziehende Mutter wird dafür verantwortlich gemacht. Marcella steht mittlerweile kurz vor ihrer Entlassung. Die Wolloschecks müssen schnell handeln und schleusen eine Ermittlerin Undercover im Supermarkt ein. Schaffen sie es rechtzeitig, den Täter zu stellen?
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Verdächtig
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
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