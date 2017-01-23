Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 38vom 23.01.2017
Der Fall Eva Mathis

Der Fall Eva MathisJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 38: Der Fall Eva Mathis

22 Min.Folge vom 23.01.2017Ab 12

Der ungeborene Sohn von Eva (37) wird unerwartet zum Haupterben ihres verstorbenem Lebensgefährten Jürgen ernannt. Jürgens Söhne, die einen millionenschweren Nachlass erwartet haben, sind über die Testamentsverkündung entsetzt. Als Eva mit dem Fahrrad stürzt, weil die Bremskabel durchtrennt sind, beauftragt sie die Wolloschecks. Das Leben von Eva und ihrem ungeborenen Baby ist in Gefahr. Doch stecken Jürgens Söhne wirklich hinter dem Anschlag?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen