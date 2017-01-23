Staffel 2Folge 38vom 23.01.2017
Verdächtig
Folge 38: Der Fall Eva Mathis
22 Min.Folge vom 23.01.2017Ab 12
Der ungeborene Sohn von Eva (37) wird unerwartet zum Haupterben ihres verstorbenem Lebensgefährten Jürgen ernannt. Jürgens Söhne, die einen millionenschweren Nachlass erwartet haben, sind über die Testamentsverkündung entsetzt. Als Eva mit dem Fahrrad stürzt, weil die Bremskabel durchtrennt sind, beauftragt sie die Wolloschecks. Das Leben von Eva und ihrem ungeborenen Baby ist in Gefahr. Doch stecken Jürgens Söhne wirklich hinter dem Anschlag?
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12