Staffel 2Folge 46vom 28.02.2017
Der Fall Hanna KoczniakJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Der Fall Hanna Koczniak
24 Min.Folge vom 28.02.2017Ab 12
Miriam Wolloscheck wird von ihrer ehemaligen Schulfreundin Hanna Koczniak um Hilfe gebeten. Sie plant ein Klassentreffen und kann ihre gemeinsame Freundin Sarah Wolter nicht ausfindig machen. Schnell finden die Detektive Sarahs neuen Nachnamen und ihre Adresse heraus, doch als die beiden Frauen ihre Schulfreundin überraschen wollen, reagiert die mehr als merkwürdig. Den Wolloschecks lässt die Sache keine Ruhe mehr und sie ermitteln weiter.
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12