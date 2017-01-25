Staffel 2Folge 39vom 25.01.2017
Der Fall Anja KesslerJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 39: Der Fall Anja Kessler
23 Min.Folge vom 25.01.2017Ab 12
Seit Wochen finden Anja Kessler und ihr Verlobter Niklas Kluge stinkenden Müll vor ihrer Wohnungstür, der dort offenbar absichtlich verteilt wurde. Anja vermutet ihren pingeligen Nachbarn Dirk Oppenheim hinter den Versuchen, sie aus dem Haus zu ekeln. Niklas hingegen ist überzeugt, dass Anjas eifersüchtiger Exfreund Steffen Häusler dahinter steckt. Als Anja von einem Unbekannten die Kellertreppe runtergestoßen wird, schalten sie und Niklas besorgt die Wolloschecks ein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12