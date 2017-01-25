Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 39vom 25.01.2017
Der Fall Anja Kessler

Folge 39: Der Fall Anja Kessler

23 Min.Folge vom 25.01.2017Ab 12

Seit Wochen finden Anja Kessler und ihr Verlobter Niklas Kluge stinkenden Müll vor ihrer Wohnungstür, der dort offenbar absichtlich verteilt wurde. Anja vermutet ihren pingeligen Nachbarn Dirk Oppenheim hinter den Versuchen, sie aus dem Haus zu ekeln. Niklas hingegen ist überzeugt, dass Anjas eifersüchtiger Exfreund Steffen Häusler dahinter steckt. Als Anja von einem Unbekannten die Kellertreppe runtergestoßen wird, schalten sie und Niklas besorgt die Wolloschecks ein.

