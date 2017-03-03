Staffel 2Folge 49vom 03.03.2017
Der Fall Valerie RickeJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 49: Der Fall Valerie Ricke
23 Min.Folge vom 03.03.2017Ab 12
Als Valerie Ricke und ihr Mann Paul eines Abends nach Hause kommen, trifft sie der Schlag: An ihrer Haustür hat jemand Baby-Deko angebracht, und aus einem Plüschteddy ertönt lautes Babygeschrei! Während Paul das Ganze für einen Scherz hält, ist Valerie geschockt: denn sie versucht seit längerem ein Kind zu bekommen. Als sie am nächsten Tag noch ein großes Babyüberraschungspaket geliefert bekommt, liegen ihre Nerven blank. Sie engagiert die Wolloschecks.
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Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Sat.1