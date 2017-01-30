Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 42vom 30.01.2017
Der Fall Carola Schubert

Folge 42: Der Fall Carola Schubert

23 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 12

Seit Carola (37) in ein Haus eingezogen ist, das sie von ihrem Großonkel geerbt hat, passieren dort unheimliche Dinge. Die alleinerziehende Mutter ist völlig verängstigt und beauftragt die Wolloschecks, dem Spuk ein Ende zu setzen. Die Detektive decken die grausame Vorgeschichte des Hauses auf, denn vor vielen Jahren wurde ein entführtes Mädchen im Keller gefangen gehalten. Doch wer treibt heute auf dem Grundstück sein Unwesen?

