Staffel 2Folge 42vom 30.01.2017
Der Fall Carola SchubertJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 42: Der Fall Carola Schubert
23 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 12
Seit Carola (37) in ein Haus eingezogen ist, das sie von ihrem Großonkel geerbt hat, passieren dort unheimliche Dinge. Die alleinerziehende Mutter ist völlig verängstigt und beauftragt die Wolloschecks, dem Spuk ein Ende zu setzen. Die Detektive decken die grausame Vorgeschichte des Hauses auf, denn vor vielen Jahren wurde ein entführtes Mädchen im Keller gefangen gehalten. Doch wer treibt heute auf dem Grundstück sein Unwesen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12