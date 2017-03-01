Staffel 2Folge 47vom 01.03.2017
Der Fall Louiza PreußJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 47: Der Fall Louiza Preuß
23 Min.Folge vom 01.03.2017Ab 12
Als Louiza zum ersten Mal ihrer Großmutter Elke gegenübersteht, schlägt die ihrer Enkelin völlig unerwartet die Tür vor der Nase zu. Louiza versteht die Welt nicht mehr, da Elke sie vor kurzem unbedingt noch kennenlernen wollte. Die Wolloschecks helfen der 18-Jährigen, den Grund für das merkwürdige Verhalten der Rentnerin herauszufinden und stoßen dabei schnell auf Ungereimtheiten. Was ist mit Louizas Großmutter passiert?
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12