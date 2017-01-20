Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 37vom 20.01.2017
Der Fall Katrin Moll

Folge 37: Der Fall Katrin Moll

23 Min.Folge vom 20.01.2017Ab 12

Katrin (43) hat sich nach langer Arbeitssuche für ein vermeintlich lukratives Geschäftsmodell anwerben lassen: sie vertreibt Küchenmaschinen. Doch ihr Chef ist plötzlich mit dem gesamten Geld der alleinerziehenden Mutter untergetaucht und statt Küchengeräten hat er ihr lediglich Kisten voller Sand verkauft. Verzweifelt wendet sich Katrin an die Detektei Wolloscheck. Gelingt es ihnen, den Betrüger zu überführen?

