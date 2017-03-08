Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1 Staffel 2 Folge 51 vom 08.03.2017
Der Fall Nadja Römer

Verdächtig

Folge 51: Der Fall Nadja Römer

Ab 12

Zwei Polizisten finden den Schüler Vincent (17) halbnackt und ohne Bewusstsein in einer Tiefgarage an einen Pfeiler gekettet vor. Auf der Suche nach dem Täter beauftragt Mutter Nadja (38) die Detektei Wolloscheck. Schon bald gerät Nadjas Mann Volker (41) ins Visier der Ermittler, denn der besticht einen verdächtigen Mitschüler von Vincent. Und die Detektive kommen nicht nur dem wahren Täter, sondern auch Volkers dunklem Geheimnis auf die Spur.

