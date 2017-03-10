Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 53vom 10.03.2017
Das Baumarkt-Manöver & Der Unterhalts-Sünder

Folge 53: Das Baumarkt-Manöver & Der Unterhalts-Sünder

23 Min.Folge vom 10.03.2017Ab 12

Verdächtig Spezial - Zwei Undercover Einsätze für die Wolloschecks! Baumarkt-Betreiber Gero Hawels (45), will endlich wissen, wer hinter den Diebstählen steckt, die sich in den letzten Monaten in seinem Baumarkt häufen. Und: Monika Siber (45) ist sich sicher, dass ihr Exmann sie belügt. Klaus Siber (50) gibt an, keinen Unterhalt für die gemeinsamen Kinder zahlen zu können, da er mittellos ist. Doch Monika glaubt ihm nicht und übergibt den Fall den Wolloschecks.

