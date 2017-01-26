Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 40vom 26.01.2017
Der Fall Simone Röber

23 Min.Folge vom 26.01.2017Ab 12

Bei Simone (27) und Roman (28) klingelt es nachts sturm! Roman öffnet die Tür, vor ihm steht Jeremy. Er ist spontan in der Stadt und braucht ein Sofa für die Nacht. Simone ist verwirrt, Roman hat nie von Jeremy erzählt und jetzt ist er angeblich der beste Freund aus Schulzeiten? Höflich bieten sie ihm die Couch an. Doch nach drei Tagen ist Jeremy noch da, wird immer einnehmender. Zudem bemerkt Simone, dass Roman sich in Widersprüche bezüglich ihrer Vergangenheit verstrickt.

