Staffel 2Folge 41vom 27.01.2017
Verdächtig
Folge 41: Der Fall Susanne Birkenfeld
23 Min.Folge vom 27.01.2017Ab 12
Susanne Birkenfeld, eine Bekannte von Miriam Wolloscheck, betreibt ein Sonnenstudio und hat ein Problem: Kunden melden sich, dass sie unter Hautausschlag leiden und führen dies auf einen Besuch in Susannes Studio zurück. Das Gesundheitsamt wird eingeschaltet und stellt fest, dass der gesamte Laden mit sogenannten "Herbstmilben" verseucht ist und geschlossen werden muss. Die Wolloschecks sind sich schnell sicher, dass eine gezielte Attacke dahinter stecken muss.
