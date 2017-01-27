Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 41vom 27.01.2017
23 Min.Folge vom 27.01.2017Ab 12

Susanne Birkenfeld, eine Bekannte von Miriam Wolloscheck, betreibt ein Sonnenstudio und hat ein Problem: Kunden melden sich, dass sie unter Hautausschlag leiden und führen dies auf einen Besuch in Susannes Studio zurück. Das Gesundheitsamt wird eingeschaltet und stellt fest, dass der gesamte Laden mit sogenannten "Herbstmilben" verseucht ist und geschlossen werden muss. Die Wolloschecks sind sich schnell sicher, dass eine gezielte Attacke dahinter stecken muss.

