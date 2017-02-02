Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 44vom 02.02.2017
Der Fall Vanessa Halfmann

Verdächtig

Folge 44: Der Fall Vanessa Halfmann

23 Min.Folge vom 02.02.2017Ab 12

Vanessa (39) macht sich Sorgen um ihre Tochter Carina (14), denn die Schülerin verhält sich seit mehreren Wochen ungewohnt aggressiv und aufmüpfig. Die Wolloschecks sollen die Ursache dafür herausfinden und werden bei der Observation Zeuge, wie die 14-Jährige einen Krampfanfall erleidet. Während Vanessa um die Gesundheit ihrer Tochter fürchtet, arbeiten die Wolloschecks mit Hochdruck an der Auflösung des Falls.

