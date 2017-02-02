Staffel 2Folge 44vom 02.02.2017
Verdächtig
Folge 44: Der Fall Vanessa Halfmann
23 Min.Folge vom 02.02.2017Ab 12
Vanessa (39) macht sich Sorgen um ihre Tochter Carina (14), denn die Schülerin verhält sich seit mehreren Wochen ungewohnt aggressiv und aufmüpfig. Die Wolloschecks sollen die Ursache dafür herausfinden und werden bei der Observation Zeuge, wie die 14-Jährige einen Krampfanfall erleidet. Während Vanessa um die Gesundheit ihrer Tochter fürchtet, arbeiten die Wolloschecks mit Hochdruck an der Auflösung des Falls.
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe: 12
12