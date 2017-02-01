Staffel 2Folge 43vom 01.02.2017
Der Fall Fiona EisenhutJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 43: Der Fall Fiona Eisenhut
23 Min.Folge vom 01.02.2017Ab 12
Eines Nachts wagt Lena (17) einen gefährlichen Sprung von einer Brücke in den Rhein. Ihre Mutter Fiona (42) befürchtet, dass Lena sich das Leben nehmen will. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Wolloschecks auf erschreckende Live-Aufnahmen: Lena wird von einem jungen Mann an Bahngleise gebunden. Die Zeit rennt, können die Detektive die Schülerin rechtzeitig finden?
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Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sat.1