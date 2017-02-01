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Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 43vom 01.02.2017
Der Fall Fiona Eisenhut

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Verdächtig

Folge 43: Der Fall Fiona Eisenhut

23 Min.Folge vom 01.02.2017Ab 12

Eines Nachts wagt Lena (17) einen gefährlichen Sprung von einer Brücke in den Rhein. Ihre Mutter Fiona (42) befürchtet, dass Lena sich das Leben nehmen will. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Wolloschecks auf erschreckende Live-Aufnahmen: Lena wird von einem jungen Mann an Bahngleise gebunden. Die Zeit rennt, können die Detektive die Schülerin rechtzeitig finden?

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