Staffel 2Folge 50vom 06.03.2017
Der Fall Dana JacobJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 50: Der Fall Dana Jacob
23 Min.Folge vom 06.03.2017Ab 12
Dana Jacob (38) macht sich Sorgen um ihren Sohn Emil, der seit fünf Monaten im Jugendknast sitzt und dort offenbar gar nicht mehr raus möchte. Im Gegenteil: der 17-Jährige hat dafür gesorgt, dass seine Haft verlängert wird. Dana beauftragt die Wolloschecks herauszufinden, was mit dem Teenager nicht stimmt. Die schleusen eine Mitarbeiterin der Detektei in die JVA ein und stellen fest, dass es hinter den Gefängnismauern brodelt. In was ist Emil da hinein geraten?
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12