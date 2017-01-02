Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1vom 02.01.2017
Ramsch oder Reibach

23 Min.Folge vom 02.01.2017Ab 12

Als Janina Küster (40) nach Hause kommt, überrascht sie einen Einbrecher in ihrer Wohnung. Die Sozialarbeiterin stürmt panisch auf die Straße und rennt den Detektiven Heiner Sturm und Sophie Bergmann in die Arme. Da es sich bei dem Einbruch um eine Wiederholungstat handelt, beauftragt die 40-Jährige die Detektei Knopf. Janina arbeitet in einem Frauenhaus, wer hat es auf sie abgesehen?

