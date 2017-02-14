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Verdächtig

SAT.1Staffel 6Folge 12vom 14.02.2017
Das schwarze Schaf der Familie

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Verdächtig

Folge 12: Das schwarze Schaf der Familie

23 Min.Folge vom 14.02.2017Ab 12

Als Doreen Schuhmacher zu Hause eine Schreckschusswaffe findet, schaltet sie sofort mit ihrem Mann die Detektei Knopf ein. Die Eltern machen sich große Sorgen und befürchten, dass ihr bereits vorbestrafter Sohn Torben dahintersteckt. Die Ermittler Antonia Knopf, Sophie Bergmann und Heiner Sturm machen überraschende Entdeckungen während ihrer Ermittlungen.

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