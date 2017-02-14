Staffel 6Folge 12vom 14.02.2017
Das schwarze Schaf der FamilieJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 12: Das schwarze Schaf der Familie
23 Min.Folge vom 14.02.2017Ab 12
Als Doreen Schuhmacher zu Hause eine Schreckschusswaffe findet, schaltet sie sofort mit ihrem Mann die Detektei Knopf ein. Die Eltern machen sich große Sorgen und befürchten, dass ihr bereits vorbestrafter Sohn Torben dahintersteckt. Die Ermittler Antonia Knopf, Sophie Bergmann und Heiner Sturm machen überraschende Entdeckungen während ihrer Ermittlungen.
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Verdächtig
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Sat.1