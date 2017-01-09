Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 6vom 09.01.2017
Verführung im Jugendzentrum

Folge 6: Verführung im Jugendzentrum

24 Min.Folge vom 09.01.2017Ab 12

Jugendzentrums-Leiterin Nicole Schulte (44) findet im Schreibtisch von Sozialarbeiter Timo Viersen (33) erotische Fotos und Dessous der minderjährigen Kathy Tischler (16). Hat der Sozialarbeiter wirklich eine Affäre mit einer seiner Schutzbefohlenen? Die Detektive ermitteln in einem Geflecht aus Lügen, Eifersucht und enttäuschter Liebe.

Verdächtig

