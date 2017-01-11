Staffel 6Folge 8vom 11.01.2017
Mörderischer SchrottJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 8: Mörderischer Schrott
23 Min.Folge vom 11.01.2017Ab 12
Schrottplatzbetreiberin Anke Peters (32) behauptet sich in einer Männerdomäne - und wird Opfer eines Mordanschlags. Als Anke auch noch Drohanrufe erhält, schaltet sie die Detektivin Antonia Knopf und ihr Team Heiner Sturm und Sophie Bergmann ein. Wer profitiert von Ankes Ableben? Heiner Sturm schleust sich undercover auf dem Schrottplatz ein.
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Verdächtig
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sat.1