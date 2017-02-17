Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 6Folge 15vom 17.02.2017
Wo ist Frauchen?

Verdächtig

Folge 15: Wo ist Frauchen?

23 Min.Folge vom 17.02.2017Ab 12

Picasso bellt seit Stunden allein in der Wohnung. Sein Frauchen Natascha Berger ist spurlos verschwunden. Ihre beste Freundin Maike Friedrichs und Antonia Knopf machen sich sofort auf die Suche. Lebt die junge Frau noch?

Verdächtig
Verdächtig

