Staffel 6Folge 15vom 17.02.2017
Wo ist Frauchen?Jetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 15: Wo ist Frauchen?
23 Min.Folge vom 17.02.2017Ab 12
Picasso bellt seit Stunden allein in der Wohnung. Sein Frauchen Natascha Berger ist spurlos verschwunden. Ihre beste Freundin Maike Friedrichs und Antonia Knopf machen sich sofort auf die Suche. Lebt die junge Frau noch?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12