SAT.1Staffel 6Folge 11vom 13.02.2017
Das Böse kehrt zurück

Folge 11: Das Böse kehrt zurück

23 Min.Folge vom 13.02.2017Ab 12

Antonia Knopf holt ihre Vergangenheit als Polizistin ein. Der Kriminelle Jörn Schmitz, den sie in ihrer aktiven Dienstzeit überführen konnte, behauptet, eine junge Frau entführt zu haben. Er inszeniert ein böses Spiel mit der Detekteichefin und ihren Ermittlern. Dabei riskiert er bewusst das Leben der 28-jährigen Laura.

