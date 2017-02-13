Staffel 6Folge 11vom 13.02.2017
Das Böse kehrt zurückJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 11: Das Böse kehrt zurück
23 Min.Folge vom 13.02.2017Ab 12
Antonia Knopf holt ihre Vergangenheit als Polizistin ein. Der Kriminelle Jörn Schmitz, den sie in ihrer aktiven Dienstzeit überführen konnte, behauptet, eine junge Frau entführt zu haben. Er inszeniert ein böses Spiel mit der Detekteichefin und ihren Ermittlern. Dabei riskiert er bewusst das Leben der 28-jährigen Laura.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12