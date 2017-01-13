Staffel 6Folge 10vom 13.01.2017
Das FindelkindJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 10: Das Findelkind
24 Min.Folge vom 13.01.2017Ab 12
Falk (33) und Chrissi Schlöndorff (31) sind fassungslos, als sie vor ihrem Tattoostudio ein Neugeborenes finden. Die Detektive Antonia Knopf, Heiner Sturm und Sophie Bergmann gehen jedem Hinweis nach, um die leibliche Mutter zu finden - selbst für die Profis ein sehr emotionaler Fall.
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Verdächtig
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Sat.1